Popularna restauratorka odwiedziła jakiś czas temu Ostrów Wielkopolski, by postawić na nogi restaurację "Best Bar". Gessler odmieniła lokal, odświeżyła wnętrze i zmieniła nazwę na "Chłop i Baba". I kiedy wydawało się, że rewolucja przebiegła pomyślnie, a goście uzdrowionej restauracji świetnie bawili się podczas finałowej kolacji, doszło do awantury.

Jak podaje "Głos Wielkopolski", pod lokal podjechał samochód z czterema mężczyznami, którzy próbowali zakłócić imprezę. Wówczas doszło do konfrontacji z ochroną lokalu, a na miejsce została wezwana policja.

We wtorek, 21 maja po godz. 22:00 otrzymaliśmy zgłoszenie do jednej z restauracji przy ul. Gorzyckiej w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu okazało się, że doszło do braku porozumienia między ochroną lokalu a czterema mężczyznami - potwierdził sierż. sztab. Małgorzata Łusiak, oficer prasowy KPP Ostrów Wielkopolski

Funkcjonariusze zatrzymali jednego z mężczyzny, który teraz odpowie za wszczęcie awantury w miejscu publicznym. Odcinek "Kuchennych rewolucji" z Ostrowa Wielkopolskiego będzie wyemitowany w kolejnym sezonie programu.