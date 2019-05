Kilka dni temu Robert Biedroń pokazał na swoim Instagramie, że czyta książkę Małgorzaty. Polityk zachęcił swoich sympatyków do sięgnięcia po tę lekturę i zadeklarował, że jest zwolennikiem upowszechnienia in vitro w naszym kraju

Polecam książkę Małgorzaty Rozenek-Majdan, która otwiera poważną dyskusję na ten ważny temat. Czas, by in vitro było powszechnie dostępne dla wszystkich, w całej Polsce.

Małgorzatę Rozenek-Majdan bardzo ucieszyła ta deklaracja.

Robercie,

Cieszę się, że wśród wielu spotkań i rozmów znalazłeś chwilę, żeby posłuchać głosu tych, którzy w mojej książce opowiadają o in vitro w Polsce.

Bo dzięki takim osobom jak Ty możemy coś zmienić.

Liczę na Twój głos w debacie o in vitro, bo nie możemy dłużej milczeć i życzę dobrej lektury.

W kolejnym poście Małgorzata Rozenek-Majdan po raz kolejny podkreśliła, że Robert Biedroń to nadzieja na zmiany i zaapelowała, żeby jej fani wzięli udział w wyborach:

Naszym celem jest normalizacja atmosfery wokół in vitro i innych metod leczenia niepłodności. Ich pełna refundacja i równy dostęp do badań. Spotkania takie jak te z @robertbiedron z @wiosnabiedronia przybliżają nas do tego💪🏻 dziękuje ❤️ kochani pamiętajcie wybory już 26 maja 💪🏻 mamy głos 💪🏻 mamy wpływ