Na swoim Instagramie Anna Samusionek pokazała zdjęcie Andżeliki siedzącej na wózku dla osób niepełnosprawnych. Okazuje się, że dziewczynka przeszła operację kolana, po której przez kilka miesięcy była chwilowo niepełnosprawna. Dzięki temu doświadczeniu Samusionek doceniła trud, z jakim na co dzień borykają się rodzice niepełnosprawnych dzieci:

OSTATNI SPACER NA WÓZKU INWALIDZKIM 😁 6 tygodni gipsu po operacji drugiego kolana...Teraz rehabilitacja i w wakacje wspólny jogging 😊 To nie były łatwe miesiące,ale wiele nas nauczyły.Jeszcze bardziej podziwiam rodziców niepełnosprawnych dzieci,którzy nie mają perspektywy złapania oddechu,tego,że za chwilę trud się skończy i będzie tylko radość ze zmiany na lepsze.WIELKI SZACUNEK DLA WAS 💙 #walking #dauther #last #girl #mylove #love #child #rehabilitation