Na swoim Instagramie Klimas zamieściła wideo, w którym opisała to, jak została potraktowana przez pracownicę poczty:

Spotkało mnie coś, co może spotkać wiele z Was. Dziewczyny w ciąży, dziewczyny, które kiedyś będą w ciąży, albo dziewczyny, które mają małe dzieci. Stanęłam w bardzo długiej kolejce, po 10 minutach czekania i denerwowania się w końcu odważyłam się podejść do pań i zapytać, czy kobiecie w zaawansowanej ciąży przysługuje pierwszeństwo w kolejce. Na co ta pani, bardzo niesympatycznie burknęła "u nas tak nie ma". No więc ja spuściłam głowę, wróciłam do kolejki.

Okazało się, że Natalia poruszyła częsty problem, bowiem w komentarzach wiele dziewcząt podzieliło się podobnymi, nieprzyjemnymi przygodami, jakie spotkały je gdy były w ciąży.

Bardzo się cieszę, że odważyłam się opowiedzieć o tym incydencie na poczcie, na moim insta story, ponieważ okazuje się, że bardzo, bardzo wiele z Was ma na koncie historie takie same jak ja, albo gorsze albo były świadkami bardzo niefajnych sytuacji - napisała Klimas w kolejnym poście

Natalia Klimas spodziewa się obecnie swojego pierwszego dziecka. Aktorka jest aktualnie w 3 trymestrze ciąży.