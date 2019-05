Elżbieta Podleśna, która rozwieszała tęczową Matkę Boską w okolicach jednej z płockich parafii została zatrzymana przez policję, która o 6 rano zapukała do jej mieszkania. Sukcesem swoich służb chwalił się później w mediach minister Brudziński.

Sprawa wywołała oburzenie nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a w obronie Podleśnej stanęła nawet Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Teraz całą aferę skomentował Michał Piróg:

Aresztowano Elżbiete Podlesną 51 letnia aktywistkę podejrzaną o rozklejenie powyższego plakatu. Areszt na początek potem sąd no i może na koniec stos.

Tancerz podkreśla, że tęcza jest symbolem biblijnym, który nikogo nie obraża:

Już matka Boska Kodeńska miała taką aureolę, ikona Maiestas Domini przedstawia Jezusa spoczywającego na tęczy, co ma podkreślać jego jedność i równość z Bogiem Ojcem Wszechmogącym. Sama tęcza to Biblijny znak przymierza z Bogiem: „A to jest znak przymierza, które zawieram z wami i z każda istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Luk moj kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza miedzy Mną a ziemia. „

-Księga Rodzaju

#sredniowieczepolskie #tęczanieobraża

W jakim kraju my żyjemy