Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań, szczególnie cenny dla tych, których najbliżsi rozjechali się po świecie. Wie coś o tym Joanna Przetakiewicz, która by spotkać się ze wszystkimi swoimi synami, musiała polecieć aż do Los Angeles. Fotką pochwaliła się na Instagramie

Me&my gang ♥️

Urodziłam sobie to mam PS. wszyscy równo po 191 cm 👱‍♂️👱‍♂️👱‍♂️#very #special #collection

#mama #synowie #mom&sons #eranowychkobiet

Synowie Joanny Przetakiewicz już jakiś czas temu rozjechali się po świecie. Najmłodszy z nich, Kuba Przetakiewicz skończył niedawno liceum w Londynie. Jego starszy brat Filip studiuje w Stanach Zjednoczonych. Tylko najstarszy Alex mieszka w Polsce i pomaga mamie w prowadzeniu firmy.