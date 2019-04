Wczoraj na fejsbukowym profilu Jakimowicza pojawił się post, w którym napisane jest: Polska, nie Polin

Aktor nie wyjaśnił, co skłoniło go do takich przemyśleń. Jeden z internautek, która uznała, że Jarosław ma tak ograniczone poglądy, jak wszyscy wyborcy PiS odparł tylko, że nigdy nie głosował na tę partię.

Pod postem Jakimowicza pojawiło się wiele słów krytyki i oburzenia, które jednak nie zrobiły na nim wielkiego wrażenia, bowiem w kolejnej publikacji stwierdził:

Wilki nie przejmują się tym, co sądzą o nich barany

Postem Jarosława Jakimowicza zainteresował się już Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Wpis o Polin nie jest jedyną oznaką problemu z tolerancją, jaki ma Jarosław Jakimowicz. Jakiś czas temu celebryta napisał:

multikulti to totalna brednia która doprowadzi do upadku chrześcijaństwa i białej rasy