Natalia Janoszek, to polska aktorka, której kariera filmowa rozwinęła się w Bollywood. Gwiazd, w związku z wypełnianiem obowiązków zawodowych bardzo dużo podróżuje. Podczas ostatniego lotu, zaginął jej bagaż, w którym miała sporo cennych rzeczy:

Właśnie wróciłam do Polski z Mediolanu i okazało się, że zostałam okradziona przez linię lotniczą Lufthansa. Zginęły moje rzeczy od sponsorów do sesji: zegarki, ubrania, okulary. Zniknęła moja kamera z całym materiałem, przede wszystkim zniknęła moja biżuteria, która ma dla mnie znaczenie sentymentalne. Bo to są pamiątki po mojej babci. Nie wiem czy ktoś z was miał podobną sytuację, jeśli macie jakieś porady, jesteście w stanie w jakiś sposób pomóc, będę wdzięczna

Janoszek złożyła zawiadomienie na policję. Czy uda jej się odzyskać bagaż z prezentami od sponsorów i pamiątkami po babci?