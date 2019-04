Strajkujących nauczycieli dotychczas poparli między innymi Anja Rubik, Karolina Korwin Piotrowska, Maryla Rodowicz, Dawid Podsiadło czy Maciej Stuhr. Z ich zdaniem nie zgadza się Viola Kołakowska, która uważa, że nauczyciele nie powinni strajkować kosztem uczniów.

Była partnerka Tomasza Karolaka uważa, że celebryci, którzy wypowiadają się ten temat w mediach robią to głównie w celu promowania siebie. Szczególnie mocno oburzają ją ci, którzy popierają nauczycieli i angażują się w dyskusję, choć sami nie mają dzieci w wieku szkolnym:

Strajk nauczyli... Kolejna akcja pod która można się zareklamować, podpromowac, pokazać jacy jesteśmy społecznie zaangażowani i koniecznie pokazać,ze mamy cos do powiedzenia na każdy temat.Czasami mniej znaczy więcej naprawdę, dobrze czasem pomilczeć... - Jak ja słyszę jak wypowiadają się na temat strajku nauczycieli osoby, które nie maja dzieci w szkole to robi mi się słabo!

Kołakowska przyznaje, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać, ale oburza ją fakt, że najbardziej cierpią na tym dzieci:

Oczywiście ze powinni godnie zarabiać jak każdy obywatel tego prężnie rozwijającego się kraju. Czy ktoś jednak pomyślał ,ze wszystko co się teraz dzieje jest kosztem naszych dzieci,które w tym momencie są totalnie pominięte. Nie maja zajęć,szkoły i obowiązku, który jest najważniejszym dla nich i każdego dnia, staramy się im to przekazywać. Jaki wiec dajemy przykład? Dlaczego teraz w najważniejszym momencie roku szkolnego..? Czy to nie aby skrajny egoizm? Dzieci nie będą chodziły prawie miesiąc do szkoły to uważam jest skandal... i co później?? Szybko byle jak byleby zdążyc ze sprawdzianami kartkowkami i przerobieniem materiału...Ich nikt nie zapyta czy dadzą radę, maja dać i koniec... Gdzie wiec aspekt powołania i edukowania dzieci przez nauczycieli... ? Akurat teraz.. Jeszcze raz powtarzam-nauczyciele lekarze powinni godnie zarabiać by pomagać ludziom.To w końcu zawody z powołaniem a nie zarabiając godnie, nie mogą tego robić. Jak zwykle wszystko odbywa się czyimś kosztem szkoda, ze tym razem to są dzieci i ,ze Ci którzy nie powinni się na ten temat wypowiadać robią pokazowa szopkę ...