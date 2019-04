Anja Rubik na przykład rozumie i popiera strajk, ponieważ sama ma siostrę, która jest nauczycielką. Modelka zapewnia, że jest z niej dumna

Nauczycielki/Nauczyciele są odpowiedzialni za przyszłe pokolenia Naszego kraju, za kształcenie , wychowanie, bezpieczeństwo! To wstyd, że osoby tak ważne, z tak wielką odpowiedzialnością ledwo wiążą koniec z końcem! Każdy Rodzic, dla którego przyszłość swojego dziecka jest ważna powinien wesprzeć ten strajk! Owszem, będzie to chwilowe utrudnienie ale nie ma innego wyjścia! Nauczyciel/ Nauczycielka , który jest sfrustrowany gdyż nie stać go/ją na zapłacenie podstawowych rachunków nie mówiąc o innych ważnych elementach życia - nie będzie w stanie być dobrym pedagogiem.

Strajkujących nauczycieli wspiera także Maja Ostaszewska:

Popieram nauczycieli. Jako mama uczennicy i ucznia szkoły podstawowej, całkowicie ich rozumiem i solidaryzuję się z nimi. Walczą nie tylko o swoją godność, ale także o godną edukację naszych dzieci. To również oni mają ogromny wpływ na to, na jakich dorosłych wyrosną nasze dzieci. Na kształtowanie społeczeństwa. Uprawiają piękny, ale trudny, obarczony ogromną odpowiedzialnością zawód. Należy im się szacunek i godne traktowanie. Drodzy Nauczyciele trzymajcie się!

Głos w tej gorącej dyskusji zabrała także Magda Mołek. Dziennikarka, która sama jest mamą dwójki dzieci nie ma wątpliwości co do tego, że nauczyciele powinni zarabiać godnie:

Popieram nauczycieli, bo przyglądam się temu zawodowi jako mama drugoklasisty i jako osoba, która w najbliższej rodzinie ich ma. Bo widzę ile trzeba mieć miłości, pasji i cierpliwości, by nim być. Bo wiem, jaki wpływ miała na moje wybory moja nauczycielka z podstawówki, pani Jadwiga Kołodziejczyk, której mądrości i dalekowzroczności zawdzięczam swój rozwój. Bo to, kim będą nasze dzieci zależy też od nich. W końcu też dlatego, że godność to jedna z najświętszych dla mnie wartości. A Oni, Nauczyciele, tak jak my wszyscy, pragną godnego życia

Strajk opiera także Kuba Wojewódzki. Gwiazdor stacji TVN opublikował swoje zdjęcie z pedagogicznym gronem, które opatrzył cytatem z piosenki zespołu "Chłopcy z placu broni"