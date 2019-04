Kuba już jakiś czas temu zapowiedział na Instagramie, że zamierza wyprowadzić się ze swojego apartamentu na warszawskim Powiślu. Fani spekulowali, że showman zamierza na stałe zamieszkać w Gdyni, gdzie ma piękne mieszkanie z widokiem na morze.

Okazuje się jednak, że Kuba nie opuszcza ukochanej Warszawy, a swoje nowe loku pokazał właśnie na Instagramie. Pod fotką natychmiast pojawiła się masa komentarzy. Jedni gratulowali nowego mieszkania i zachwycali się metrażem, inni krytykowali kolor podłogi i sugerowali, że nie mając rodziny, Wojewódzki nie potrzebuje tak dużego apartamentu. Na jedną z takich opinii Kuba nawet odpowiedział:

Zawsze mnie zastanawia cel takich uwag... Nie psychiatryczny, tylko taki ludzki po prostu

Przeprowadzka Wojewódzkiego nie uszła uwadze Jarosława Kuźniara. Dziennikarz zapytał kolegę ze stacji, czy nie potrzebuje kartonów. Kuba zripostował błyskawicznie: Tylko z Walmartu

Nawiązał tym samy do afery sprzed kilku lat, kiedy to opowiadając w jednym z wywiadów o podroży po Stanach, Kuźniar przyznał, że takie sprzęty jak samochodowy fotelik dziecięcy kupował w Walmarcie, a na koniec wakacji po prostu zwracał do sklepu, odzyskując swoje pieniądze. Dziennikarz uznał to za świetny patent na tanie podróżowanie, internauci jednak ostro skrytykowali jego postawę wytykając mu cwaniactwo.