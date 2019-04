Kilka dni temu Joanna Przetakiewicz wywołała prawdziwą burzę w sieci publikując zdjęcie swoich nagich pośladków. Część komentujących zachwycała się wspaniałą figurą 40-letniej celebrytki, inni zaś krytykowali ją twierdząc, że kobieta w pewnym wieku nie powinna epatować nagością

Przetakiewicz najwyraźniej jednak nie przejęła się krytyką, bowiem właśnie opublikowała kolejną seksowną fotkę, pod którą zamieściła przesłanie dla Polek. Projektantka uważa bowiem, że zamiast przejmować się konwenansami, panie powinny cieszyć się swoją kobiecością bez względu na swój wiek:

REWOLUCJA SZCZĘŚCIA ♥️ Najwyzszy czas przejść do nowej ery. Od kilkudziesięciu lat, od kiedy kobiety zażądały równouprawnienia, zaczęły manifestować swoją nagość inaczej. „ Ciało przestało być obiektem pornografii. Stało się przedmiotem celebracji i radości. DUMY. ZDROWIA. Każda kobieta powinna się nim cieszyć i być dumna ze swojej kobiecości, bez względu na to jak wygląda i jaką ma figurę” ( film dokumentalny-netflix- feministki- polecam) Jak już wiele razy pisałam Polki, jedne z najpiękniejszych kobiet świata, wg badań WHO są aż na 42 ( ostatnim!) mscu w Europie jeśli chodzi o akceptację własnego ciała, co w potężny sposób negatywnie wpływa na proces polubienia siebie. Wymienia ATRAKCYJNOŚĆ na jej brak. Obniża wibracje. Niepotrzebnie odbiera satysfakcję i radość, zastępując ją bezsensownymi kompleksami, obawami, skrępowaniem i wątpliwościami (jakbyśmy jeszcze mało miały presji 🤦‍♀) Jak udowodnili naukowcy toksycznie wpływa na sposób bycia i nastawienie do życia. Najwyższy czas się wyciągnąć na wyższe pozycje 🚀 Skończyć z przemocą wobec siebie samej. Przejść ze starej ery do NOWEJ♥️

Najwyższy czas wymienić wewnętrznego surowego i niesprawiedliwego krytyka na przyjaciela. Ocenianie na DOCENIENIE. Najwyższy czas wymienić lęk na LEKKOŚĆ-uśmiech, wdzięczność i dobry humor. Ja mam zamiar być taka do setki. Kto idzie ze mną?