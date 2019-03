Mówi się, że stan zakochania dodaje kobiecie blasku. Być może to jest wyjaśnieniem zagadki, dlaczego Joanna Przetakiewicz z roku na rok wygląda coraz piękniej. Będąca w szczęśliwym związku z Rinke Rooyensem gwiazda publikuje na swoim Instagramie coraz odważniejsze zdjęcia, śmiało chwaląc się swoją urodą.

Ostatnio pokazała fotkę, na której widać w całej okazałości jej pośladki. Zdjęcie podpisała: Z wiekiem nie stajesz się przezroczysta, tylko bardziej wyrazista. Najwyższy czas na wakacje

I choć pod postem Joanny pojawiły się słowa krytyki zarzucające jej brak klasy:

Miałam Panią za kobietę z klasą po tym zdjęciu mam mieszane uczucia i pytam się czy kobiecie z klasą wypada zamieszczać takie zdjęcie?

Jestem rozczarowana bo widzę że powoli gubi Pani klasę

Większość fanów jednak zachwycała się figurą Joanny Przetakiewicz i odwagą do tego, by dobrze czuć się we własnym ciele nawet po 50-tce