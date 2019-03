Decyzja Michała Wiśniewskiego o rozwodzie z czwartą żoną była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Jednak tym, co tak naprawdę oburzyło Qczaja jest to, w jaki sposób Michał zachowuje się wobec Dominiki teraz:

Michał jej nie dał wsparcia. Natomiast mi się nie podoba to, co teraz widzę. Powiem szczerze dla mnie facet, który zaczyna żartować z tego wszystkiego, w momencie, kiedy kobieta naprawdę oddała mu kawał swojego życia i serca, i wspierała go, bo wszyscy wiedzą w jakiej sytuacji znalazł się Michał i ona go bardzo wspierała. I wystarczy tam tylko jedna rzecz – żeby nie dokładać jej jeszcze takiej przykrości i zmartwień, ja chociażby to, że w jakimś programie zaczął się z niej naśmiewać - powiedział w rozmowie z jastrzabpost.pl

Trener nawiązał to do wypowiedzi Michała Wiśniewskiego w programie TVP "To był rok", gdzie na widok swojego starego klipu, w którym wystąpił w pełnym makijażu i z jeszcze bardziej niż zwykle zwariowaną fryzurą, lider Ich Troje powiedział: To jest dowód na to, że to była ostatnia żona i teraz pora na męża

Zdaniem Qczaja, takie kpiarskie podejście do rozwodu, który złamał serce Dominice, to bardzo nieeleganckie zachowanie:

To świadczy o braku klasy i ja zawsze to powtarzam, że w żadnym facecie mi się to nie będzie podobać i nie będę tego pochwalał, jeżeli ludzie nie potrafią rozstać się z klasą.

Trener dodał także, że będzie murem stał za Dominiką, która z powodu zachowania Michała przeżywa obecnie bardzo trudne chwile.