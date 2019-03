Smith na szczerą rozmowę dotyczącą swojej seksualności zdecydował się w programie "I Weigh" prowadzonym przez brytyjską aktorkę Jameelę Jamil. Mówiąc o problemach z akceptacją siebie i swojego wyglądu, z jakimi borykał się już od dzieciństwa, muzyk wyznał także, że zmagał się z nadmiarem estrogenu i już w wieku 12 lat został poddany zabiegowi liposukcji piersi.

W moim umyśle i ciele zawsze toczyła się walka. Myślałem wtedy jak kobieta. Wiele razy zadawałem sobie pytanie, czy chcę zmienić płeć. Nadal zdarza mi się o tym myśleć, ale dochodzę do wniosku, że nie w tym tkwi rzecz.

Z czasem Sam zrozumiał, że ważniejszym od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą jest to, jakim jest człowiekiem. To pozwoliło mu nie przywiązywać tak dużej wagi do identyfikacji z konkretną płcią:

Nie identyfikuję się z płcią. Jestem po prostu sobą. Tak to rozumiem. Nie jestem ani mężczyzną, ani kobietą. Myślę, że dryfuję gdzieś po środku.

Na swoim Instagramie Sam dodał, że ma nadzieję, iż jego wywiad pomoże takim osobom jak on zaakceptować siebie i poczuć się mniej wyalienowanymi.