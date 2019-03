Jestem zdruzgotany... Trudno mi w to uwierzyć. Zobaczcie ile zniszczeń. Kto to zrobił? Dlaczego? - napisał Dorociński w komentarzu do nagrania kompletnie zniszczonego domu.

Fani zareagowali błyskawicznie i oprócz słów wsparcia, zaoferowali aktorowi realną pomoc w remoncie mieszkania.

Tymczasem pojawiły się przypuszczenia, że nikt nie zniszczył domu Marcina Dorocińskiego, a niepokojący film może być elementem kampanii społecznej, w które często angażuje się aktor.

W kolejnym nagraniu, sam Dorociński mówi:

Czołem kochani, zawsze wiedziałem, że ludzi dobrej woli jest więcej, ale nie sądziłem, że aż tylu. Dziękuję za wsparcie i przepraszam za nerwy ale to poprzednie nagranie, to w bardzo ważnej sprawie jest

Odpowiedź na pytanie, czy ktoś faktycznie zniszczył dom Marcina Dorocińskiego, czy też aktor rozpoczyna kolejną kampanię społeczną, poznamy niebawem.