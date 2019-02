Sama gra w filmie to nie wszystko, bowiem plotki o rzekomym romansie mocno podsycił wspólny występ Gagi i Bradleya podczas Oscarów. Piosenkarka i aktor wyglądali, jakby faktycznie łączyło ich coś więcej, niż tylko przyjaźń.

Jimmi Kimmel, który gościł gwiazdę w swoim show kilka dni po oscarowej nocy, zapytał ją o ten pełen pasji duet z Cooperem. Lady Gaga lekko zniecierpliwiona odparła:

Ludzie zobaczyli miłość i to jest właśnie to, co chcieliśmy, żeby widzieli. To miłosna piosenka. Film "Narodziny gwiazdy" to miłosna opowieść

Piosenkarka dodała, że oscarowy występ był w każdym szczególe dopracowany i wyreżyserowany przez Bradleya Coopera, któremu zależało na tym, żeby widzowie poczuli między artystami tę miłość, o której opowiada piosenka "Shallow".

Rzekomy romans Gagi i Bradleya wzbudza tyle emocji i kontrowersji, ponieważ aktor jest w stałym związku z Iriną Shayk, z którą ma 2-letnią córkę.