Na swoim Instagramie Magda Gessler opublikowała post dotyczący swoich słynnych pączków:

Ubostwiam te paczki.., z roza .., kochani tłusty czwartek bez nich jest do niczego ... 30 zoltak@na kg maki to sie czuje i masełko .. i same grzechy .., musiciebich spróbować lepiej malo a pysznie i dla wagi i dla smaku

W komentarzach pojawiło się wiele pochwał pod adresem wypieków cukierni Magdy Gessler. Znalazły się także opinie mówiące o tym, że cena 9 zł za pączka to zdecydowana przesada:

Taka cena.?czyli paczki dla bogaczy to smutne

Tak jak lubiłam tak teraz przestanę cena u Pani za pączka to gruba przesada, nie wszystkich na to stać, a już na pewno nie mnie

Sry, ale 9zl to już jest pazerność i zdzierstwo. Nie sztuka zrobić dobrze i drogo...

Znam bardzo dobrego cukiernika i ma mega pyszne pączki i to za 1,70 a kolejki po nie są długie a ludzie się o nie wręcz zabijają więc 9zł za pączka to jakieś nieporozumienie.