Jak donosi "Wprost", Dominika Figurska ma zasilić warszawską listę PiS w najbliższych wyborach europejskich, co jest elementem strategii partii, by na dalszych miejscach do Parlamentu Europejskiego kandydowały znane twarze. Z pierwszego miejsca w Warszawie kandydować będzie Jacek Saryusz-Wolski, a z drugiego Ryszard Czarnecki.

Dominika Figurska najbardziej znana jest ze swojej roli w serialu "M jak miłość", wystąpiła również w takich produkcjach, jak "Ratownicy", "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość", "Dwie korony" i "Smoleńsk". W 2016 roku jako prezenterka rozpoczęła współpracę z TV Republika. Od października 2017 współprowadzi również "W tyle wizji" i "W tyle wizji extra" na antenie TVP INFO.