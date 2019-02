Na oscarową galę Bradley Cooper przybył jednak ze swoją partnerką, Iriną Shayk. Na czerwonym dywanie para pozowała do wspólnych zdjęć i oboje wyglądali na szczęśliwych i zakochanych.

Gloria Campano, Bradley Cooper i Irina Shayk / PAP/EPA / ETIENNE LAURENT

To jednak nie uśpiło czujności fanów filmu "Narodziny gwiazdy", którzy chcieliby, by filmowy romans przeniósł się do świat realnego. Podczas wspólnego występu Gagi i Coopera, kiedy oboje wykonali pochodzącą z filmu piosenkę "Shallow", dopatrzono się, że piosenkarka chciała pocałować aktora, jednak w ostatniej chwili się z tego wycofała

Lady Gaga and Bradley Cooper did THAT! #Oscars pic.twitter.com/3jedbdFXks — E! News (@enews) 25 lutego 2019

Ten ledwie zauważalny gest stał się pożywką dla kolejnych spekulacji, których nie uciszyły nawet wspólne zdjęcia Gagi i Iriny, które podczas gali siedziały obok siebie i nie wyglądały na rywalki.