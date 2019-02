W poście mówiącym o nowym mieszkaniu w Grecji, Chodakowska sama podziekowała swoim wielbicielom za to, że dzięki nim może realizować swoje marzenia:

Dziękuje Ci ze jesteś częścią naszej przygody.. ze korzystasz z naszej pracy.. ze ufasz.. ze doceniasz.. ze możemy dla Ciebie tworzyć.. rosnąć w siłę na swoich oczach.. i poprzez spełnianie Twoich marzeń, spełniać tez nasze

Tymi podziękowaniami Ewa sprowokowała niektórych fanów do dość daleko posuniętych wniosków, że skoro tyle im zawdzięcza, to powinna więcej rzeczy robić dla nich za darmo:

Są takie tematy - te mniej wygodne - do których będę czasem wracać... po co? Żeby OTWIERAĆ OCZY ❗️ EFEKTÓW UCZCIWEJ PRACY NIE MOŻNA SIĘ WSTYDZIĆ❗️ „Chodakowska dorobiła się na swoich fankach” ... „chodakowska powinna sponsorować swoim fankom wyjazdy, w końcu to dzięki nim teraz ma” .. Jakiś procent się z tym zgodzi.. zatem biorę rakietę i odbijam podkręconą piłeczkę 😅😅 Jestem samograjem, nie weszłam na rynek z nazwiskiem (sorry).. nie miałam koneksji.. JEDYNIE DZIURY W KIESZENIACH, POMYSŁ, PASJE, CZYSTE INTENCJE I DUŻO WIARY W SIEBIE .. w obliczu trudu nie odpuściłam.. NIGDY❗️Tak! Dorobiłam się! MEA CULPA 😅

Chodakowska zauważyła, że wydając pieniądze zawsze wzbogacamy jakiś biznes. Jej zdaniem jednak, fakt, iż ona firmuje swoją pracę twarzą i nazwiskiem sprawia, że ludziom trudniej jest się z tym pogodzić:

ALE! TYM KTÓRE ZAPŁACIŁY ZA MOJĄ PRACE, wyszło to NA ZDROWIE ⭐️⭐️⭐️ KAŻDA OSOBA, która skorzystała z moich programów, diety online, osiągnęła sukces, zmieniła styl życia! HA! Fakt, ze TYLE OSÓB KORZYSTA ŚWIADCZY TYLKO O TYM, ZE MOJE PROGRAMY I DIETA DZIAŁAJĄ 💪🏻💪🏻 A teraz pytanie do tych najbardziej rozzłoszczonych!

Czy Ty nie wydajesz pieniędzy? Czy po prostu nabijanie kieszeni osobom, których twarzy nigdy nie widziałeś, boli mniej?

Bo czego oczy nie widzą.. sercu nie żal? 😅 Za hotdogamj, fajkami, alkoholem, drożdżówkami tez STOI CZŁOWIEK, który się na Tobie bogaci.. TAK WYGLADA RYNEK 💁🏼‍♀️ Jeszcze żeby Ci to wychodziło na dobre 🤔

Na koniec trenerka wymieniła swoje inicjatywy, za które nie pobiera wynagrodzenia:

A TERAZ, ILE ROBIE ZA FREE: ❣️na KAŻDY wyjazd w Polsce zabieram na swoj koszt 2 -

10 osób.. ❣️CO TYDZIEN UDOSTĘPNIAM darmowe jadłospisy za które płace dietetyków.. ha! ❣️WYZWANIE PSYCHE przygotowane we współpracy z psychologiem, któremu płace.. ❣️Darmowe materiały treningowe (na You tube).. Chcesz więcej? Za dodatkowe materiały musisz zapłacić.. Nie chcesz płacić mi? Śmiało ❤️ Idź zapłać dietetykowi.. idź do klubu fitness.. przejdź się na trening personalny..

Opcji jest mnóstwo ❤️ ALE NIE MÓW MI, ze moim obowiązkiem JEST DAWAĆ WSZYSKTO ZA DAMRO, tylko dlatego ze ZARABIAM 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️ bo mogę zapytać,

Ile TY ROBISZ ZA DARMO DLA INNYCH? 🤔 KAŻDEGO DNIA WYKONUJESZ DZIAŁANIE które służy innym..

Ktos kupuje Twoja prace.. na kimś się DORABIASZ!

Wymagasz ode mnie?

Zacznij od siebie ❤️ Ja już dawno zaczęłam..

.. HA! od darmowych programów zaczęłam SWOJ SUKCES.. może się zainspirujesz 🙏🏻