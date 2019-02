W rozmowie z "Faktem" Linda, który od lat jest związany z fotografką Lidią Popiel, zapewnia, że Walentynki zakochani powinni mieć codziennie:

To upokarzające, że swoich partnerów mamy obsypywać miłością tylko raz do roku. To nie dla mnie. Uważam, że dzień zakochanych powinien być codziennie

Aktor dodał, że swojej ukochanej nigdy nie kupuje prezentów na Walentynki, a kwiatki czy czekoladki stara się kupować jej co drugi dzień.