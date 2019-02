Słowa, które zaniepokoiły fanów Moniki Zamachowskiej padły w rozmowie z "Twoim Imperium". Dziennikarka wyznała:

Chciałabym powiedzieć, że umrzemy trzymając się za ręce, ale niestety nie mogę. Oboje wiemy, że każdy związek można skończyć. Pokazują to nasze doświadczenia...

Tabloidy błyskawicznie podchwyciły temat i zaczęły snuć domysły na temat rzekomego kryzysu jaki przechodzi małżeństwo państwa Zamachowskich. W końcu Monika postanowiła zabrać głos w tym temacie. Publikując wspólne zdjęcie ze Zbyszkiem zrobione podczas zimowego wypoczynku, napisała:

Kochani! Pozdrawiamy Was z Zakopanego, rownież wszystkich tych, którzy nam życzą rozwodu. Niestety: czeka ich spore rozczarowanie, bo właśnie przeżywamy drugą miłość. Nawet nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale wygląda na to, że znowu się w sobie zakochaliśmy...#miłość #zakopane #ferie2019 #jestcudownie❤