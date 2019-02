Na swoim Instagramie Michał Piróg zamieścił zdjęcie na którym pokazuje wulgarny gest skierowany do władz Telewizji Polskiej. W opisie wyjaśnił, że to jego odpowiedź na zaproszenie do nowego tanecznego programu TVP:

Kiedy publiczna pyta czy zatańczę #dance #dance #dance ja odpowiadam... TAK ALE TYLKO na waszej pożegnalnej imprezie #tvp

Kiedy w komentarzach internauci zarzucili Michałowi szczucie i mowę nienawiści, odpisał:

Nie szczuję... Każdy ma swoje zdanie... Byli ludzie, którzy śpiewali dla Nerona, bo byli artystami... Byli też artyści, którzy stali się cieślami byle dla niego nie śpiewać.

Michał odniósł się także do zarzutu, że TVN jest stacją manipulującą widzami w równym stopniu, co TVP:

Nie wiem, jaki jest Polsat, bo nie pracowałem. W TVP i TVN miałem okazję i mówię zdecydowanie tak dla TVN ... Tam mi nie mówi nikt, co mam myśleć (...) Piszę, żeby powiedzieć, że są pieniądze na tym świecie, które brudzą ręce

Ponieważ krytyczne komentarze nie cichły i Michałowi wciąż zarzucano hejt, do całej sytuacji odniósł się w kolejnym poście:

Posmutniałem kiedy przeczytałem pod poprzednim postem, że zarzuca się mi mowę nienawiści która jest mylona z moim niezbywalnym prawem do bojkotowania placówek, organów i instytucji z których obecna polityka się nie zgadzam. Nie interesuje mnie również moralność innych osób jak i ich przekonania lub ich brak. Każdy w wolnym kraju może robić co chce. To trochę jak z tolerancja ... nie można będąc tolerancyjnym akceptować przejawów dyskryminacyjnych czy wandalizmu lub przestępstwa tylko dlatego ze jest się tolerancyjnym.