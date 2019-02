W obsadzie filmu "Miszmasz czyli Kogel Mogel 3", oprócz takich gwiazd poprzednich części, jak Ewa Kasprzyk, czy Grażyna Błęcka-Kolska czy Zdzisław Wardejn, znalazły się także nowe twarze a wśród nich Anna Mucha, Aleksandra Hamkało i Nikodem Rozbicki. Za scenariusz odpowiada zaś królowa polskich telenowel, czyli Ilona Łepkowska.

I choć widzowie kierowani sentymentem do dwóch pierwszych części "Kogla Mogla" tłumnie ruszyli do kin, Karolina Korwin Piotrowska nie zostawia na filmie suchej nitki:

Oj, jak to boli...Niektórych zasuszonych mumii, acz nadal żywych w ciepłych i młodzieńczych, czasem obsypanych trądzikiem wspomnieniach, nie warto nigdy ożywiać, nie warto prowokować losu...

To jest tak bardzo toporne. Tak grubo ciosane, wreszcie tak bardzo nieśmieszne, tak strasznie źle grane... Ojej. Jaki ból. Mazurska Noc Kabaretowa to jest przy tym arcydzieło i kina ani kultu nie udaje....Tu jest jakby nieudanie. Wcale nie luksusowo. Smutno raczej.

Zgadzacie się z tak surową opinią dziennikarki?