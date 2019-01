Jakiś czas temu, pokazując zdjęcie zza kulis sesji dla magazynu "Gala" Doda napisała:

Po 20 latach malowania się jak ta lala uznałam, że pora na odważne kroki. Pierwsza sesja dla magazynu "Gala" bez make upu, okładka również! Mam nadzieję, że przetrę szlaki u nas. Nie bójmy się pokazania siebie bez maski

Kiedy gwiazda opublikowała w końcu okładkę magazynu, zmieniła nieco narrację i tym razem napisała:

Nareszcie w kioskach @magazyngala i moja pierwsza sesja bez maku upu do jakiego przyzwyczaiłam swoich fanów przez ostatnie 20 lat❤️jak Wam się podobam w „domowym” wydaniu ?

Fani zauważyli jednak, że choć delikatny, to jednak Doda ma makijaż:

Jak bez make up? A rzesy, blyszczyk, podklad to co?

Przecież jest makijaż! Nie rozumiem po co pisać, że sesja bez makijażu.

Przecież na ustach jest błyszczyk i sztuczne rzęsy.

Pięknie. Tylko stwierdzenie "bez make up'u" nie jest prawdą...

Nie rozumiem zdjecie bez make you przeciez rzesy sztuczne, usta powiekszone, policzki poprawione 🧐 Nie chce byc nie mila ale jesli ktos ma poprawiony wyglad to bez make up naturally tez nie jest

Bez ostrego make upu, tylko to się zgadza, bo make up jest widoczny

Doda nie odniosła się na razie do tych zarzutów. W jej obronie stanęły jednak najbardziej zagorzałe fanki, które podkreślały, że Doda napisała, iż sesja jest "bez makijażu, do którego przyzwyczaiła swoich fanów przez ostatnie 20 lat" co należy odczytać, jako brak ostrego makijażu, a nie makijażu w ogóle.