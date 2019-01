Na swoim Instagramie Chylińska opublikowała nagranie, w którym zwraca się bezpośrednio do Owsiaka. Piosenkarka postanowiła zrobić to nie z pozycji gwiazdy, a mamy trójki dzieci, które swoje zdrowie, a może nawet i życie zawdzięczają Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy:

Cześć Jurku, tutaj Agnieszka Chylińska z tej strony. Wiesz co, chciałam Ci pokazać pokój moich dzieci, o, to jest pokój moich dzieci i wiesz co? Chciałabym powiedzieć do Ciebie parę słów nie jako pani z telewizji, ale jako mama Ryszarda, Esi i Krystynki. Chciałabym powiedzieć tobie, że dzięki twojej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, kiedy moje dzieci się urodziły, to każde z nich zostało zaopiekowane, i zostało wyleczone i zostało też uratowane dzięki twojemu sprzętowi ze słynnym czerwonym sercem.

Chylińska apeluje Jurka, aby nie opuszczał Orkiestry:

Chciałam ci za to bardzo podziękować ale chciałabym też kiedyś powiedzieć moim dzieciom komu zawdzięczają ten piękny start.

Komu zawdzięczają to, że są zdrowe, mają się dobrze i, mam nadzieję, będą fajnymi dorosłymi ludźmi. I wiesz, to jest taki głos, taki ode mnie dla ciebie. Z pozdrowieniami od całej mojej rodziny, trzymając za ciebie mocno kciuki, prosząc cię o to, żebyś się nie dawał. Pamiętał o tym, że potrzebują ciebie ludzie, tacy bezbronni i tacy bezradni, jak te moje dzieciaki wtedy

Podobne apele do Jerzego Owsiaka wystosowali między innymi Maja Ostaszewska, Anna Dymna, Anja Rubik i Janina Ochojska.