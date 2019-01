Wątpliwości dotyczące tego, ile lat ma Małgorzata Rozenek zrodziły się już na początku jej medialnej kariery. Na jaw wyszły bowiem nagrania z jednego z programów stacji TVN, w którym Małgorzata występowała jako żona aktora Jacka Rozenka. Wówczas podano, że Małgosia ma blisko 10 lat więcej, niż sama twierdzi.

Celebrytka demontowała twierdząc, że to pomyłka. Na dowód swojej prawdomówności pokazała zaś zdjęcie dowodu osobistego, na którym widniała data urodzenia 01.06.1978. To jednak nie przekonało sceptyków, którzy co jakiś czas wracają do tego tematu i są przekonanie, że gwiazda ma co najmniej kilka lat więcej.

Ostatnio jednak z internautek na Instagaramie Małgorzaty Rozenek-Majdan napisała:

Może Pani zdradzić swój prawdziwy wiek, ale myślę, że grubo po 40. Nie piszę tego złośliwie, tylko tak to jest jak się ukrywa... A mnie to po prostu ciekawi

Celebrytka zmęczona ciągłym prostowaniem tych samych plotek odparła:

Kochana, daję milion złotych osobie, która udowodni, że nie urodziłam się 1 czerwca 1978 roku

Czy znajdą się chętni do tego, by udowodnić Małgorzacie Rozenek-Majdan kłamstwo dotyczące jej wieku?