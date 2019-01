Na swoim profilu na Instagramie Maja Ostaszewska skierowała kilka ważnych słów do Jerzego Owsiaka:

Jesteś DOBREM!

Wiem, że jest Ci strasznie ciężko teraz. Nam wszystkim jest. To był cios w nas. W naszą wspólną potrzebę niesienia pomocy. Oczywiście masz prawo do każdej decyzji, ale proszę przemyśl ją jeszcze. Stoję murem za Tobą razem z milionami innych ludzi. Kochamy Cię i jesteśmy z Tobą, ale potrzebujemy Cię teraz! Zostań ❤️

Nie pozwólmy żeby gniew i nienawiść triumfowały. GRAJMY RAZEM DO KOŃCA ŚWIATA I O JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ ❤️❤️❤️

Ostaszewska to nie jedyna artystka, która apeluje do Jerzego Owsiaka, by przemyślał swoją decyzję o odejściu z WOŚP. Podobną prośbę do założyciela Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skierowali między innymi Krystyna Janda, Krystyna Prońko, Anna Dymna, Janina Ochojska, Anja Rubik.