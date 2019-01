Co więcej, Jakimowicz o swoich rasistowskich przekonaniach chętnie pisze w mediach społecznościowych. Ośrodek Minitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych przytacza kilka postów aktora, w których ten wyraz swoim rasowym uprzedzeniom:

multikulti to totalna brednia która doprowadzi do upadku chrześcijaństwa i białej rasy

kiedy jeden z internautów wdał się z Jakimowiczem w dyskusję, ten mu odpisał:

jeżeli ty nie widzisz różnicy między Polakami a brudami i tym po co wyjeżdżają /uczciwa ciężka praca a kombinacje na socjalu /to ja Ci tego nie wytłumaczę

W swoim poście OMZRiK stanowczo potępia wypowiedzi aktora:

Przybyszy z Azji określa "brudami" kilkukrotnie. Najpierw pisze o sprawcy zamachu w Strasburgu, tu jeszcze potrafimy zrozumieć, że Jakimowicza poniosły emocje w stosunku do terrorysty, który zabijał niewinnych ludzi. Natomiast aktor rozciąga odpowiedzialność za zamach na całą społeczność imigrantów. Kilkukrotnie nazywa przybyszy "brudem", rzecz jasna do tej grupy nie włączając przybyszy z Polski. Wszak przez kilka lat sam mieszkał i pracował w Niemczech. Tego rodzaju wypowiedzi osób publicznych są wyjątkowo szkodliwe. Jakimowicz to co prawda gwiazda zapomniana ale jednak znajduje swoje grono fanów, którzy z melancholią wspominają produkcje sensacyjne lat 90.

Sam Jakimowicz post Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych nazywa "frajerskim" i raz jeszcze przestawia swoje stanowisko w sprawie imigrantów:

Na te wszystkie pytania, które w ten pseudo podchytliwy sposób żądają mi pytanie czy kogoś nazywam brudem ODPOWIADAM. Nie nazywam tak azjatow którzy ciężko pracują w Polsce i widzimy ich na każdym kroku, nie nazywam emigrantów Polaków, którzy przyjeżdżaj do Polski z Kresów, czeczencow, którzy uciekają do nas przed śmiercią JASNE TO JEST? ale tych którzy strzelali, zabili Polaka w Strasburgu, którzy strzelali do niewinnych ludzi w klubie w Paryżu nazywam brudami! Pasuje Ci Tom Sam? 12 lat życia spędziłem w różnych krajach europejskich ale może pojmiecie to jak zetkniwsz się z czymś takim na swojej ulicy!!!!!