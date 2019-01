Kiedy mężczyzna uzbrojony w nóż podbiegł do prezydenta Gdańska i zadał mu kilka poważnych ran, na scenie znajdowało się wiele osób, czekających na kończące finał WOŚP światełko do nieba. Wśród nich byli także członkowie grupy Blue Cafe, która chwilę wcześniej grała dla publiczności swoje przeboje.

Muzycy zszokowani tym tragicznym zajściem, wydali krótkie oświadczenie w mediach społecznościowych:

Z wielkim bólem umieszczamy ten wpis... Brakuje słów aby opisać to co się dzisiaj wydarzyło. Prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi z całego serca życzymy powrotu do zdrowia... Blue Cafe #tragedia

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został kilkukrotnie ugodzony nożem. Reanimację podjęto jeszcze na scenie, zanim pogotowie zabrało go do szpitala, gdzie przez kilka godzin był operowany. Obecnie jego stan wciąż określany jest jako bardzo ciężki.