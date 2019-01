O tym, że Grażyna Wolszczak zrezygnowała z pozywania Warszawy za smog, jako pierwszy poinformował nowy prezydent miasta, Rafał Trzaskowski:

@grazyna.wolszczak_official niedawno zaangażowała się w akcję #pozywamzasmog. Dziś rano poinformowała, że pozew wobec @miasto_warszawa zostanie wycofany. Dziękuję za zaufanie wobec programu walki ze smogiem, który przedstawiliśmy z @justynaglusman2018 👍🏻

Aktorka w rozmowie z jastrzabpost.pl wyjaśnia, dlaczego podjęła decyzję o wycofanie pozwu. Okazuje się, że Grażyna Wolszczak postanowiła dać szansę ekipie Rafała Trzaskowskiego:

Został wycofany pozew przeciwko miastu Warszawa, zaś przeciwko Skarbowi Państwa rozprawa odbyła się dzisiaj. Pozew został wycofany, natomiast nie zostały wycofane roszczenia, co oznacza, że jest to takie warunkowe wycofanie. Jeżeli daje szanse ekipie nowej, która dopiero zaczęła rządzić w ratuszu, ma fantastyczny program, mnie to przekonuje bardzo, natomiast jeżeli to będzie tylko pustosłowie, to absolutnie, zostawiam sobie tę furtkę, aby ten pozew przywrócić.

Wolszczak dodała, że z niecierpliwością czeka na decyzję sądu w tej sprawie:

Dzisiaj odbyła się rozprawa przeciwko Skarbowi Państwa, jestem zaskoczona dlatego, że rozprawa została zamknięta, skończona, z odroczonym wyrokiem. 24 stycznia będzie wyrok i jestem niezmiernie ciekawa jaki on będzie.