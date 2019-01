Na popularnym muzyku, autorze hitu "I believe I can Fly", od dawna ciążą zarzuty o przemoc seksualną wobec nieletnich kobiet. Po tym, jak ofiary R. Kellyego zdecydowały się przerwać milczenie i opowiedziały o jego czynach w szokującym filmie dokumentalnym stacji Lifetime "Surviving R. Kelly" jego sprawa znów stała się głośna.

Przy tej okazji sporo krytyki spadło na głowę Lady Gagi, która w 2013 roku nagrała z muzykiem piosenkę "Do What U Want (with My Body)" podczas, gdy już w tym czasie oskarżano go o szerzenie dziecięcej pornografii i gwałty na nieletnich. Wówczas jednak wszystkie kobiety, które oskarżały R. Kellyego o molestowanie, zdecydowały się podpisać z nim ugodę, w ramach której muzyk zapłacił im za milczenie.

Teraz, Lady Gaga, która lubi mówić o swoim sprzeciwie wobec przemocy seksualnej, bowiem jak przyznała w ramach akcji #metoo, sama ma na swoim koncie takie doświadczenia, postanowiła wytłumaczyć się z tej współpracy:

Stoję murem za tymi kobietami na 1000%, wierzę im, rozumiem ich ból i cierpienie i jestem przekonana, że ich głos powinien być usłyszany i potraktowany poważnie.

To, co dociera do mnie w sprawie zrzutów wobec R.Kellyego jest przerażające i nie do obronienia.

Jako ofiara molestowania seksualnego, nagrałam tę piosenkę i teledysk w mrocznym okresie mojego życia, chciałam stworzyć coś ekstremalnie wyzywającego i prowokującego ponieważ czułam wściekłość i nie przepracowałam traumy, która zdarzyła się w moim życiu. Piosenka nosi tytuł "Zrób co chcesz (z moim ciałem)" co wyraźnie pokazuje, jak pokręcone było moje myślenie w tamtym czasie. Gdybym mogła cofnąć się w czasie i porozmawiać z młodszą sobą powiedziałabym tej dziewczynie, żeby udała się na terapię, która pomoże jej zrozumieć własną traumę, a jeśli terapia nie byłaby dostępna, by szukała pomocy i mówiła tak głośno i tak otwarcie o tym, co ją spotkało, jak to tylko możliwe. Nie mogę cofnąć się w czasie, ale mogę pójść naprzód i dalej wspierać kobiety i mężczyzn o wszelkiej orientacji seksualnej i rasie którzy byli ofiarami przemocy seksualnej. Prezentowałam swoje stanowisko w tej kwestii wielokrotnie w trakcie trwania mojej kariery. Dzielę się nim nie dlatego, by się tłumaczyć, ale by wyjaśnić

Lady Gaga zdecydowała się także usunąć duet z R. Kellym ze wszystkich serwisów muzycznych, na których był dostępny.