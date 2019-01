Choć wszyscy od dawna nazywają ją Martyną, Wojciechowskiej w chwili urodzenia nadano imię Marta. Podróżniczka postanowiła jednak je zmienić i w końcu tę zmianę sformalizowała:

Do tej pory to Marta Eliza podróżowała na krańce świata, od teraz będzie ORYGINALNA MARTYNA😜

Zamieniłam „opiekunkę ogniska domowego” (znaczenie imienia Marta z języka aramejskiego) na „wojowniczkę” (imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny). To imię wybrało mnie wiele lat temu, jeszcze kiedy byłam dzieckiem, a teraz, po 45 latach postanowiłam to nareszcie sformalizować! Co za ulga!

M.

Marta czy Martyna, które imię bardziej pasuje do gospodyni programu "Kobieta na krańcu świata"?