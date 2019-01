Ona jest celebrytką, córką jednej z największych gwiazd polskiej telewizji. On zaś zawodowo związany z gastronomią, w świecie show biznesu czuł się ponoć nieswojo.

Plotki o kryzysie w małżeństwie Gessler krążyły po mediach od kilku dni. Teraz "Fakt" donosi, że Lara i Paweł od listopada nie mieszkają razem. Powodem ich rozstania miał być zaś fakt, iż córka Magdy Gessler coraz lepiej zaczęła się czuć w show biznesie, a to odsunęło ją od męża:

Paweł nie pasował do świata Lary pełnego bogactwa i gwiazd. On jest skromnym barmanem i zaczął się źle czuć w cieniu znanej żony. Narzekał, że po udziale w Ameryce Express Lara bardzo się zmieniła. Zapragnęła być gwiazdą, chociaż kiedyś gardziła sławą. Woda sodowa uderzyła jej do głowy! – zdradza tabloidowi znajomy pary

Z mediów społecznościowych małżonków można wywnioskować, że zarówno święta, jak i sylwester spędzili osobno. Może jednak uda im się pokonać ten pierwszy małżeński kryzys i wrócą do siebie. Trzymamy kciuki!