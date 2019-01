Jessica podobnie jak wiele innych polskich celebrytek postanowiła przywitać Nowy Rok w tropikach. W tym celu wybrała się na modne wśród naszych gwiazd Bali. Niestety podczas pobytu doszło do nieprzyjemnego incydentu - złodzieje ukradli jej torebkę, w której trzymała paszport.

Swoje przejścia Mercedes relacjonowała na Instagramie:

Smutno mi, że mnie okradli. Jutro idę do ambasady. To był niemiecki paszport, więc idę do ambasady Niemiec. Jakby co jest u mnie OK, bo jestem z chłopakiem i sobie poradzę. Najbardziej żałuję tego paszportu. Taka głupia jestem, że go wzięłam. Może tak musi być - miałam zbyt miłego sylwestra, więc musiało mi coś tutaj życie dowalić. Zawsze jak mi idzie za dobrze, to się stresuję, że zaraz mi się coś zawali.

instagram Jessiki Mercedes / Instagram