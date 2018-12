Romans aktora i modelki trwał od kilku miesięcy. Para wyglądała na bardzo zakochaną, co pokazały zdjęcia paparazzi, na których widać, jak nie potrafią oprzeć się namiętnym uściskom na masce samochodu. Niestety ten związek należy już do przeszłości, o czym była dziewczyna Tomasza Karolaka poinformowała na Instagramie:

Chcąc rozpocząć Nowy Rok z czystym i jasnym kontem, informuję wszystkich zainteresowanych, że mój związek z Tomaszem K. szybciej się skończył niż się zaczął

Dziun zdradziła także powód swojej decyzji. Jak twierdzi bowiem, Karolak wciąż nie zakończył relacji z matką swoich dzieci - Violą Kołakowską:

Wszystko z prostej i niebanalnej przyczyny. Zapomniał mnie uprzedzić, że jego dwunastoletni romans trwa. Zabrałam więc swoje zabawki i opuściłam jego piaskownicę

Czy to oznacza, że Tomasz Karolak wrócił do swojej wieloletniej partnerki, z którą ma dwójkę dzieci? Zarówno on, jak i Kołakowska nie komentują tej sprawy.