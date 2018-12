Małgorzata Rozenek jest córką Stanisława Kostrzewskiego, byłego skarbnika PiS i wieloletniego doradcy gospodarczego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Polityk w jej rodzinnym domu obecna była od zawsze, dlatego w rozmowie opublikowanej na pudelek.pl, zapytana o to, czy chciałaby zająć się polityką, Rozenek odparła:

Pochodzę z domu, w którym polityka zawsze była bardzo ważna. Naturalne środowisko moich rodziców ogromną wagę przywiązuje do postawy obywatelskiej, polityki jako współdziałania dla dobra wszystkich. Powiem zupełnie szczerze, że nie jest to coś, co bym wykluczyła

A o co jako polityk walczyłaby żona Radka Majdana?

Dla mnie ważne są postulaty praw kobiet, praw zwierząt, praw mniejszości i to dużo częściej znajduję w kampanii samorządowej

Rozenek zdradziła także, kto jest dla niej politycznym wzorem:

Uwielbiam Roberta Biedronia, bardzo podoba mi się to, w jaki sposób pracuje, tłumacząc wiele rzeczy. Bez agresji. Takie osoby powinny nadawać standardy naszej polityce