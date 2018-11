Dzięki Małgorzacie Leitner, nikomu nieznana wcześniej w Polsce Joanna Krupa stała się pierwszoligową gwiazdą rodzimego show biznesu. Współpraca ta dobiegła jednak końca, a powodem konfliktu pomiędzy paniami są pieniądze. Modelka twierdzi, że menadżerka nie wypłaciła należnych jej pieniędzy. Leitner zaś utrzymuje, że nie ma żadnych zaległości wobec swojej byłej klientki, ta zaś próbuje wymusić na niej wypłatę nienależnych jej środków.

Ostatecznie sprawa trafiła do sądu. Jak podaje "Super Express" prawomocny wyrok mówi o tym, że oskarżenia Joanny Krupy o oszustwa finansowe Małgorzaty Leitner są bezpodstawne. Całą sprawę w tabloidzie skomentowała była menadżerka modelki:

Ósmy rok naszej współpracy był rekordowy pod względem finansowym, udało się nam podpisać duże kontrakty na rzecz Joanny, jednocześnie był to, niestety, trudny rok w jej życiu prywatnym, o czym teraz już mogę mówić, bo pojawiło się wiele artykułów na temat rozwodu i jej rzekomych trudności finansowych. Zdaniem wielu, uległa złym doradcom, próbując nie płacić prowizji agencyjnej od ostatnich kontraktów, oskarżając w mediach agencję o rzekome niewywiązywanie się z umowy. W Hollywood znane są podobne przypadki powodowania konfliktów przez rozkapryszone gwiazdy, ale to pierwszy taki przypadek w mojej 13-letniej karierze. Jak się szybko okazało, Joanna nie pokazała wszystkich dokumentów, a możliwe, że zgłosiła do prokuratury wymyślone fakty. Na szczęście sąd szybko, już prawomocną decyzją, odrzucił wszelkie zarzuty - zdradza Leitner i sugeruje, że Joannie mogą grozić poważne konsekwencje. - To, co każdemu obywatelowi. Postępowanie karne za składanie fałszywych zeznań i pozew cywilny o odszkodowanie - powiedziała Małgorzata Leitner.

Joanna Krupa na razie nie odniosła się do decyzji sądu.