Były detektyw w rozmowie z "Faktem" zarzucił Wodziance, że próbuje wylansować się na jego nazwisku. Stwierdził także, że między nimi nie było żadnego romansu, a jedynie sporadyczne spotkania o charakterze koleżeńskim:

Ale jaki romans? Znajomość jest romansem? Gdyby był romans to być może zakończyłby się związkiem. To był kontakt gdzie ze sobą rozmawialiśmy, spotykaliśmy się na płaszczyźnie koleżeńsko – towarzyskiej i to było wszystko.

To zupełnie inna wersja od tej, jaką od kilku dni prezentuje w mediach Zasiewska. Celebrytka twierdzi bowiem, że Krzysztof Rutkowski obiecywał, że się z nią ożeni oraz zapewniał, że jego związek z Mają Pilch, matką jego dziecka, to fikcja. Były detektyw widzi to inaczej:

Jaki ślub? Nie, ja jej nie obiecywałem żadnego ślubu. Jak mogłem jej obiecywać ślub, skoro ja jestem zaręczony i ona o tym doskonale wiedziała. W tym momencie ona może opowiadać różne rzeczy… Dominika teraz manipuluje informacją.

Na koniec rozmowy z tabloidem Rutkowski zapewnił o swojej wielkiej miłości do Mai Pilch oraz potwierdzi, iż zamierza się z nią ożenić:

Wczoraj i dzisiaj usłyszałem od Mai piękne słowa. Jestem z tobą i ciebie nie zostawię. Przeżyjemy to i damy sobie z tym świetnie radę. Dla mnie są to najpiękniejsze słowa, jakich w ogóle mogłem się spodziewać w tej sytuacji. Chapeau bas dla Mai. Niektórzy oczekują, żebym ja się podał do dymisji w tym związku, żebym odszedł. Ale gdybym odszedł, albo Maja by mnie zostawiła, cel zostałby osiągnięty.

Dominika Zasiewska nie zamierza się jednak poddawać i na dowód tego, że miała romans z Krzysztofem Rutkowskim publikuje film ze wspólnego wyjazdu, zdjęcie zrobiione w domu Rutkowskiego oraz prywatne smsy, jakie od niego otrzymywała.

smsy Dominiki Zasiewskiej i Krzysztofa Rutkowskiego / Instagram

Wodzianka twierdzi także, że zgłaszają się do niej kolejne kobiety uwiedzione przez byłego detektywa, którym ten obiecywał małżeństwo.

Nie ja jedna padłam ofiarą notorycznego kłamcy, wykorzystującego emocjonalnie kobiety. Każdej z nas obiecywał ślub i każdej z nas robił te swoje słynne zupki i śniadanka. Ja nie walczę personalnie z Krzysztofem. Prywatnie nadal go lubię. Tak, jak większość z nas, uważam go za osobę bardzo przyjemną towarzysko. Ale nie pozwolę, żeby kłamał i wykorzystywał kobiety dalej, jak robił to do tej pory. My nie jesteśmy zabawkami, tylko ludźmi. Mamy uczucia - pisze Zasiewska twierdząc, że obudził się w niej duch feministyczny