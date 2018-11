Kinga Rusin na swoim profilu pokazała wspólne zdjęcie z Polą, na którym wyglądają bardziej jak siostry, niż jak mama z córką. Pod fotką dziennikarka napisała:

Już dawno mnie przerosła, już nie daje się prowadzić za rękę, już sama wie, co jest dla niej najlepsze. Jednak wciąż, kiedy jej źle, przychodzi się przytulić do mamusi. Zawsze będzie moją malutką córeczką, której przyjście na świat, 22 lata temu wywróciło mój świat do góry nogami. Pięknego życia Córeczko @polciaxx 😍😍😍!!!!

Instagramowe życzenia złożył Poli także jej tata. Tomasz Lis opublikował zdjęcie córki z bardzo wczesnego dzieciństwa:

Ta piękna młoda dama, choć jej wygląd na to nie wskazuje, kończy dziś 22 lata. Sto lat!

#urodziny #skorpion #stolat @polciaxx