Były kwiaty, prezenty, tort i widownia wypełniona balonami. W tym wyjątkowym dniu Edyta Górniak mogła liczyć na wiele ciepłych słów i gestów ze strony wzruszonej publiczności. W zamian artystka zaprezentowała na scenie kilka swoich największych przebojów w akustycznej aranżacji.

Edyta dziękując za życzenia nie powstrzymała się od małej złośliwości skierowanej w stronę gwiazd, które ukrywają swój wiek

To jest najpiękniejszy dla mnie sposób celebrowania rocznicy narodzin. Już wiecie ile mam lat, niektórzy sobie pozmieniali, ale ja nie będę zmieniać.

Swoje 46. urodziny Edyta Górniak uczciła także na Instagramie:

Koniec świata ... Znowu ?? Tak szybko ? No cóż.. Nadal nie mam prawa jazdy. I nadal zapominam płacić rachunki telefoniczne. 🤦🏻‍♀️ Ludzie Ludzie ... (!!) Niby coś starsze, to ciekawsze. Ale może jednak tylko dla archeologów... 🤔

Nadal tyle pytań w głowie. Jedną tylko odpowiedź znalazłam. Miłość do życia jest jedynym sensem tego życia. ♥️ Przytulam wszystkich, których serca śpiewają dziś równie głośno co moje.

I Kocham. Bardzo bardzo mocno. ♥️♥️♥️ Dla jednych codzienność jest matematyką, dla innych Cudem. Wierzę w magię, wiec wybieram to drugie. Pięknego dnia dla Nas Wszystkich.

Życzymy artystce wszystkiego najlepszego.