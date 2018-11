Do Sejmu znów trafiła ustawa autorstwa posłów PiS, Kukiz15 oraz niezrzeszonych, która ma na celu ograniczenie, a w praktyce całkowitą eliminację in vitro w Polsce. Małgorzata Rozenek nie może pojąć, dlaczego politycy chcą uniemożliwić parom mającym problem z płodnością, posiadanie dzieci. W poście na Instagramie gwiazda odwołuje się do własnych doświadczeń, kiedy to została matką właśnie dzięki tej metodzie:

Kiedy prawie 14 lat temu przechodziłam przez pierwszą procedurę in vitro, nigdy nie przypuszczałam, że 14 lat później nie tylko nadal nie będzie uregulowań prawnych, ale że te które się pojawia, będą przypominać prace ze średniowiecza. Projekt ustawy autorstwa PiS i Kukiz15, który wczoraj wpłynął do Sejmu, tak naprawdę służy ograniczeniu możliwości wykonywania tej procedury i drastycznemu zmniejszeniu jej skuteczności. Jest projektem zakłamującym rzeczywistość i wrogim wobec ludzi, którzy marzą o byciu rodzicem. Jestem ciekawa, jakie doświadczenia w tym temacie mają autorzy ustawy, bo ja o swoich zawsze, głośno i z dumą mówiłam. Ten projekt jest nie tylko szkodliwy dla skuteczności tej niestety coraz potrzebniejszej metody, ale jest szkodliwy dla kobiet, które z powodu biologii biorą na siebie prawie cały ciężar w trakcie jej przeprowadzania.

Rozenek, podobnie jak wczoraj Hanna Lis, zastanawia się, czy idąc tym tropem, konserwatywni politycy nie zakażą niebawem innych metod leczenia, które uznają za "niezgodne z naturą", bądź "godzące w godność człowieka":

Kim jesteście szanowni autorzy, że pozwalacie sobie na decydowanie, kto może zostać rodzicem, a kto nie? Czy idąc dalej po tej samej lini nie zabronicie za chwilę tranplantologii? Bo może zostanie przez Was uznana za „ingerencje w godność człowieka”? Zostawcie nas ludzi, dla których in vitro jest jedyną drogą do bycia rodzicem, w spokoju. A pomysł na ograniczenie tej metody do małżeństw w kraju, w którym odsetek dzieci urodzonych w niesformalizowanych związkach rośnie z roku na rok? To znowu dzielenie na lepszych i gorszych. Tym razem rodziców. Zrozumcie, ze naród to suma wszystkich obywateli, a nie tylko Waszych wyborców i to wszystkich Wasze ustawy będą obowiązywać. Jeżeli ktoś chciałby poznać, nie wyobrażenia o, a codzienność życia par starających tą metodą o dziecko, jestem gotowa pomóc, bo cytując naszą Noblistkę: „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć”.

Wściekłość Małgorzaty Rozenek ma także inne powód. Gwiazda wraz z mężem, Radosławem Majdanem marzy o kolejnym dziecku i prawdopodobnie również będzie musiała skorzystać z in vitro.