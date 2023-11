Ten test przeniesie nas w czasie do pełnej wspomnień epoki PRL, która stanowi fascynujący fragment polskiej historii. Pora przypomnieć sobie codzienność, kulturę, historię oraz paradoksy życia w czasach PRL-u. Przygotowaliśmy 12 pytań dotyczących zwyczajów, polityki i kultury masowej. Pamiętasz, jakie produkty były na kartki, jakie piosenki były hitami i co leciało w kinach? Przed tobą seria sprawdzająca wiedzę. Niezależnie od tego, czy doświadczyłeś PRL osobiście, czy poznałeś go tylko z opowieści i książek, ten quiz będzie zarówno wyzwaniem, jak i okazją do nauki i zabawy. Zaczynamy!

