Do wszystkich kultowych filmów powstały piosenki, będące ich muzycznym motywem przewodnim. Wiele z nich stało się nie mniejszymi hitami niż same filmy i one także zdobywały Oscary. Wielkie muzyczne przeboje powstały również do polskich filmów. Słysząc niektóre piosenki od razu kojarzymy je z filmem, z którego pochodzą. Odpowiedź na pytania w tym quizie nie powinna być trudna. To zabawa nie tylko dla kinomanów.

