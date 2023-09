Każda dekada w muzyce jest inna, ma swoje wielkie przeboje i legendarnych wykonawców. W latach 90. hity powstawały jeden za drugim. To czas rozwoju muzyki pop i rocka, a także wielu nowych gatunków muzycznych. To wtedy powstały liczne boysbandy, na których punkcie oszalały fanki na całym świecie. To też jeden z najciekawszych okresów na polskiej scenie muzycznej. Zespoły z tamtych lat stały się kultowe. Rozwiązując ten quiz przypomnicie sobie wiele z nich, zarówno tych polskich, jak i zagranicznych. I z pewnością będziecie nucić ich hity jeszcze długo.

