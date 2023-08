Muzyka disco polo od wielu lat pojawia się regularnie na listach przebojów. Kultowe hity zna wielu z nas. To ten rodzaj muzyki, która wpada w ucho, nawet jeśli bardzo się tego nie chce. Dlatego bez względu na to, czy jesteśmy fanami tego stylu czy też nie, zapewne nie raz mieliśmy okazję usłyszeć co popularniejsze piosenki. Sprawdź w naszym quizie, jak dobrze znasz piosenki disco polo. Może lepiej niż się tego spodziewasz? 😊

0/10 Uzupełnij refren znanej piosenki Bayer Full: "Majteczki w kropeczki ło ho, ho, ho … wstążeczki ło, ho, ho, ho” Niebieskie Czerwone Różowe 0/10 W piosence Shazzy "Bierz co chcesz” pojawia się: "Bierz co chcesz nawet …” Wiatr Deszcz Mgłę 0/10 W pierwszej zwrotce piosenki "Jesteś szalona” zespołu Boys pojawia się zdanie: "Te dni jak bajka, piękne jak … róż” Tysiąc Milion Setki 0/10 O jakim kolorze oczu jest piosenka zespołu Akcent "Przez twe oczy …” Lazurowe Brązowe Zielone 0/10 W piosence "Daj mi tę noc” śpiewamy: "Tak niewiele trzeba nam żeby ..." Bawić się do łez Bawić się do rana Szczęście czuć 0/10 Piosenka "Królowa nocy” zespołu Akcent rozpoczyna się od: „… zobaczyłem ją” O północy W nocy W świetle reflektorów 0/10 W jednej z wersji refrenu piosenki "Ona jest taka cudowna” zespołu "Piękni i młodzi” śpiewamy: "On jest taka cudowna …” Wspaniała i piękna Piękna i niezłomna Niewinna i słodka 0/10 Refren piosenki "Bara bara” w wykonaniu zespołu Milano brzmi: "Bara, bara, bara Riki, tiki, tak Jeśli masz ochotę …” Pocałuj mnie tak Przyjdź do mnie Daj mi jakiś znak 0/10 9. W piosence "Serce me” zespołu Akcent serce nie jest porównywane do: Burzy Niespokojnego wiatru Kwiatu pośród cierni 0/10 10. Znana piosenka Czadoman "… tańczy jak szalona” zaczyna się od słowa: Ruda Brunetka Blondynka Twój wynik