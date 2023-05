"Najważniejszym momentem dla mnie jako prezenterki było uświadomienie sobie, że nie muszę być nadętą pindą, siedzącą na stołku przy kwiatku i zapowiadającą film". To słowa wypowiedziane przez:

0/8 "Najważniejszym momentem dla mnie jako prezenterki było uświadomienie sobie, że nie muszę być nadętą pindą, siedzącą na stołku przy kwiatku i zapowiadającą film". To słowa wypowiedziane przez:

"Cudownie mieć świadomość tego, że się uzupełniamy i że jesteśmy do siebie tak podobni, jakbyśmy byli jednym ciałem astralnym". Tak o swoim związku mówili:

0/8 "Cudownie mieć świadomość tego, że się uzupełniamy i że jesteśmy do siebie tak podobni, jakbyśmy byli jednym ciałem astralnym". Tak o swoim związku mówili:

"Teraz szatan ma ucztę. Jeżeli człowiek nie przypomni sobie teraz, kim jest Bóg, to człowiek przestanie istnieć. Zostaną same cyborgi". Takim przesłaniem na swoim Instagramie podzieliła się z fanami:

0/8 "Teraz szatan ma ucztę. Jeżeli człowiek nie przypomni sobie teraz, kim jest Bóg, to człowiek przestanie istnieć. Zostaną same cyborgi". Takim przesłaniem na swoim Instagramie podzieliła się z fanami:

"Bardziej wierzę w dinozaury niż w Biblię, bo ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Te kontrowersyjne słowa padły z ust:

0/8 "Bardziej wierzę w dinozaury niż w Biblię, bo ciężko wierzyć w coś, co spisał jakiś napruty winem i palący jakieś zioła". Te kontrowersyjne słowa padły z ust:

0/8 "Nauczyciele, słuchajcie... F**k off, nienawidzę was!". To już kultowy cytat wypowiedziany podczas gali Fryderyków przez: