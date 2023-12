Danuta Holecka kończy pracę w TVP? Tak zmieniała się gwiazda "Wiadomości"? [FOTO]

Danuta Holecka zaczęła pracę w Telewizji Polskiej już w 1993 r. od relacjonowania obrad Sejmu. Później trafiła do porannych i popołudniowych "Wiadomości", po czym została przeniesiona z głównej anteny do programów regionalnych TVP3, a następnie do informacyjnego kanału TVP Info. W 2016 r. Holecka ponownie została prezenterką głównego wydania „Wiadomości”, a w 2019 r. mianowano ją szefową serwisu. Prawdziwy rozkwit swojej kariery zaczęła przeżywać za czasów prezesa Jacka Kurskiego. Jak się zmieniała dziennikarka przez te lata?