Na antenie TVN zagościł nowy program pt. "Razem OdNowa", który prowadzą razem Ewa Chodakowska i Joanna Krupa. W środę zorganizowano konferencję prasową, poświęconą temu programowi. Była na niej oczywiście Ewa Chodakowska. W wywiadzie, którego udzieliła portalowi Pudelek.pl gwiazda opowiedziała m.in., jakie ma podejście do aborcji.

Ewa Chodakowska należy do gwiazd, które nigdy nie kryły, że nie mają zamiaru mieć dzieci. Twierdzi, że nigdy nie widziała siebie w roli matki. Podkreśla też, że fatalna jest presja, wywierana na kobiety, że tylko bycie matką sprawia, że się spełni w życiu.

Trenerka fitness na długo przed ślubem powiedziała Lefterisowi Kavoukisowi, że nie planuje zostać mamą. Ukochany poprosił ją, żeby przemyślała decyzję. Ona zdania nie zmieniła. Od lat są szczęśliwym, bezdzietnym małżeństwem.

Ewa Chodakowska zdecydowałaby się na aborcję?

W środę Chodakowska gościła na konferencji prasowej nowej produkcji TVN "Razem odNowa", w którym wspólnie z Joanną Krupą śpieszą na pomoc parom, które zaniedbały swoje relacje i siebie samych. W wywiadzie dla Pudelek.pl Chodakowska powiedziała m.in., że wyznaje podejście pro-life (dosł. "za życiem").

Nie podjęłabym się nigdy aborcji, żeby to było jasne - podkreśliła.

- Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby odbierać prawa wykonania aborcji kobiecie, która podejmuje taką decyzję. To jest szalenie trudna decyzja. Nawet nie wyobrażam sobie jak bardzo. Więc jeżeli my chcemy decydować za tę kobietę, która może jest ofiara gwałtu, gdzie płód jest uszkodzony, gdzie jest pewność, że dziecko umrze kilka godzin po narodzinach. To są tak ogromne wewnętrzne dramaty, że wchodzenie wtedy w jej życie i decydowanie za nią... nie wyobrażam sobie tego. To musi być kwestia wyboru- powiedziała Ewa Chodakowska.

I choć Ewa Chodakowska uważa, że aborcji nie wolno zakazywać, to ma pewne zastrzeżenia.

- Oczywiście nie jestem za tym, żeby aborcja była środkiem antykoncepcyjnym. To nie w ten sposób. Ja mam oczywiście swoje zdanie - dodała.